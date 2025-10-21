Nuovo sindaco d' Arezzo ci sono 7 nomi caldissimi Partiti | chi comanda in città sezione per sezione

Arezzonotizie.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti gli addetti ai lavori finora hanno ripetuto all'unisono “se ne riparla dopo le regionali”, “vediamo come vanno le elezioni” fino a dire che “non si sblocca niente fin che non ci sono i risultati della Regione”. Insomma la politica aretina è stata impegnata sul fronte del rinnovo del. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

nuovo sindaco d arezzoOra è corsa per il sindaco di Arezzo. Veneri: "Io candidato? Sceglieremo il migliore per vincere". L'alternativa. Tenti o Donati per il campo largo - Il centrosinistra vede la possibilità di riprendere il Comune ... Si legge su corrierediarezzo.it

nuovo sindaco d arezzoRocco nuovo sindaco Aosta, vince il ballottaggio per 15 voti - E' Raffaele Rocco, 63 anni, dirigente regionale dei lavori pubblici, il nuovo sindaco di Aosta. Riporta msn.com

Arte: il sindaco di Arezzo, Mibac trovi soldi per acquistare Archivio Vasari - ''Ho preso atto del dissequestro dell'Archivio Vasari e della confermata volonta' di vendere da parte dei Festari. Riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Sindaco D Arezzo