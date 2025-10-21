Nuovo sciopero in arrivo cerchia in rosso questa data sul calendario

Proseguono le agitazioni sindacali nel mese di ottobre, nuova data complicata per tutti gli italiani: da Nord a Sud, la mobilitazione che coinvolge tantissime persone E’ stato, finora, come preannunciato ampiamente, un mese di ottobre piuttosto complesso da gestire, in giro per le principali città italiane, per via delle tantissime agitazioni sindacali che sono state. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Nuovo sciopero in arrivo, cerchia in rosso questa data sul calendario

Domani, martedì 21 ottobre, è in programma un nuovo sciopero nel settore ferroviario di 24 ore che potrebbe causare possibili disagi in tutta Italia a chi viaggia in treno.

Nuovo sciopero dei bus in arrivo, quando e perché

Sciopero treni martedì 21 ottobre di 24 ore in tutta Italia, l'elenco dei "garantiti" da Trenitalia e Trenord - Sciopero dei treni martedì 21 ottobre: stop di 24 ore del personale di manutenzione. Segnala virgilio.it

Scioperi, nuove regole in arrivo? Ma per sanzioni più dure serve una modifica della legge. Cosa dicono i giuslavorist - È scontro aperto tra governo e sindacati sullo sciopero generale del 3 ottobre, indetto in solidarietà con la Flotilla per Gaza. Scrive notizie.tiscali.it

Sciopero, a Napoli cancellazioni per treni in arrivo e partenza - Ritardi e cancellazioni per i treni in arrivo e in partenza dalla Stazione Centrale di Napoli, linea 1 ferma "per motivi tecnici", secondo quanto ha comunicato Anm, linea 2 ancora attiva, servizio ... Lo riporta ansa.it