Nuovo sciopero dei taxi a Napoli | orari e informazioni
Possibili disagi a Napoli a causa della proclamazione dello sciopero del settore taxi nella giornata di giovedì 23 ottobre 2025, dalle 8:30 alle 22:00.Durante l'agitazione, i soli tassisti delle organizzazioni sindacali aderenti allo sciopero non saranno disponibili a svolgere il servizio di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Sciopero 23 ottobre 2025: taxi di Napoli fermi per 13 ore - Disagi a Napoli per la proclamazione di uno sciopero dei taxi nella giornata di giovedì 23 ottobre 2025, per complessive 13,30 ore. sicurauto.it scrive
Taxi a Napoli, autisti in sciopero: «Blindiamo le licenze» - I tassisti napoletani fanno muro e scioperano contro l’eventuale aumento delle licenze. Segnala ilmattino.it