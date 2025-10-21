Nuovo record di abbonamenti per la Igor Volley

Dopo il risultato eccezionale ottenuto un anno fa, che ha visto il club stabilire un record assoluto di abbonati, la campagna 2025-2026 ha visto Igor Volley alzare ulteriormente l'asticella ritoccando ulteriormente il primato.Lo scorso anno erano state in tutto 1.517 le tessere emesse, quest'anno. 🔗 Leggi su Today.it