Nuovo ospedale il Comitato presenta l’esposto | conferenza stampa all’Hotel Euro

Ilpiacenza.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato Salviamo l’ospedale ha depositato un esposto alla Procura Regionale della Corte dei Conti ravvisando, fin d’ora, nel progetto per la costruzione del nuovo ospedale, «un danno erariale a causa della dismissione di un ospedale di recente costruzione, efficiente e adeguato alle necessità. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

