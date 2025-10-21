Nuovo ospedale il Comitato presenta l’esposto | conferenza stampa all’Hotel Euro
Il Comitato Salviamo l’ospedale ha depositato un esposto alla Procura Regionale della Corte dei Conti ravvisando, fin d’ora, nel progetto per la costruzione del nuovo ospedale, «un danno erariale a causa della dismissione di un ospedale di recente costruzione, efficiente e adeguato alle necessità. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
