Nuovo attaccante Milan si aggiunge un nome sulla lista di Tare | è una grande sorpresa
Il Milan continua monitora il calciomercato - italiano e internazionale - per trovare un nuovo attaccante, una prima punta da 25 gol. Igli Tare, direttore sportivo dei rossoneri, si è appuntato un nome in particolar modo. Ecco di chi stiamo parlando. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Klaijdi Lusha è un nuovo attaccante del Ferrandina - facebook.com Vai su Facebook
Leao & Modric, la strana coppia del nuovo Milan. Così Luka è entrato nella testa di Rafa - Il croato è diventato un punto di riferimento per il portoghese anche negli allenamenti: il nuovo atteggiamento, le prospettive, il piano Allegri ... Come scrive msn.com
Calciomercato Milan, a gennaio un nuovo attaccante? Tare pronto a prendere quel bomber - Calciomercato Milan: Zirkzee ai margini dello United, possibile occasione per gennaio Il calciomercato Milan potrebbe presto riaccendersi con un nome già noto ai tifosi di Serie A: Joshua Zirkzee. Da calcionews24.com
Camarda dal Milan al Lecce, le vere cifre dell’affare: quanto valgono i premi - Francesco Camarda in prestito dal Milan al Lecce, cifre e dettagli dell'accordo con tutti i bonus previsti per questa stagione. Scrive milanlive.it