Nuovo assetto per la Giunta di Cervia | Armuzzi lascia l' incarico Anna Altini è la nuova assessora
Da oggi, martedì, ha un nuovo assetto la Giunta comunale di Cervia. L'assessore Gabriele Armuzzi ha infatti rimesso le proprie deleghe nelle mani del sindaco Mattia Missiroli che, contestualmente, ha nominato assessora Anna Altini della lista "Pri Cervia con Gabriele Armuzzi" e ha proceduto ad. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Con il nuovo assetto, il rosso al semaforo sulla Sp 35 scatterà solo a richiesta. Lavori anche ai marciapiedi. Berlanda: «Sarà la configurazione definitiva». Da via Corridoni tornerà la svolta a destra verso il rondò delle Valli. - X Vai su X
A rivestire un ruolo di primo piano nel nuovo assetto è Paolo Perrone, designato nuovo presidente di Cdp Equity. Ex sindaco di Lecce e figura di rilievo nel panorama economico e istituzionale nazionale, Perrone avrà il compito di guidare la strategia comples - facebook.com Vai su Facebook
Cervia, nuova nomina in Giunta - L’assessore Gabriele Armuzzi rimette le deleghe e il Sindaco Missiroli nomina Anna Altini assessora, con redistribuzione dei compiti tra gli altri membri della Giunta ... Scrive ravenna24ore.it
Nuovo palazzetto Arriva l’ok della giunta - Su questo punta la giunta cervese mettendo in cantiere un progetto che aspetta solo i bandi regionali ai quali partecipare e di riuscire a reperire i 500. Secondo ilrestodelcarlino.it