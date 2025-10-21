Nuovo assetto per la Giunta di Cervia | Armuzzi lascia l' incarico Anna Altini è la nuova assessora

Da oggi, martedì, ha un nuovo assetto la Giunta comunale di Cervia. L'assessore Gabriele Armuzzi ha infatti rimesso le proprie deleghe nelle mani del sindaco Mattia Missiroli che, contestualmente, ha nominato assessora Anna Altini della lista "Pri Cervia con Gabriele Armuzzi" e ha proceduto ad. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it