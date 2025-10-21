Nuovo allenatore Juve è stato concesso ulteriore tempo a Tudor per invertire la tendenza negativa ma… Avanza questo nome in caso di ribaltone

Nuovo allenatore Juve, è stato concesso ulteriore tempo a Tudor: gli aggiornamenti sulla panchina bianconera. La panchina di Igor Tudor traballa, ma non è ancora saltata. Dopo la disastrosa sconfitta di Como e l’allarmante involuzione della squadra, la dirigenza della Juventus sta facendo profonde valutazioni sul futuro del tecnico. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate dal giornalista di Sky Sport Luca Cilli, al tecnico croato è stato concesso altro tempo, ma il nome del possibile successore è già stato individuato ed è un profilo che piace molto: Raffaele Palladino. LE PAROLE DI CILLI – «Raffaele Palladino è un allenatore che la Juventus sta valutando concretamente nel caso in cui decidesse di interrompere il rapporto con Igor Tudor, a cui comunque è stato concesso ulteriore tempo per provare a invertire la tendenza negativa». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

