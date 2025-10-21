Nuovi uffici Ausl al via i lavori Una palazzina nell’area dell’ospedale

Ci siamo. Lo scorso maggio c’è stata la gara, ora i lavori stanno per partire. Un maxi investimento da quasi 6 milioni di euro per creare una palazzina ex novo nella zona ospedale. E così si chiuderà un lungo capitolo per i dipendenti amministrativi dell’Ausl Romagna, aperto esattamente sette anni fa. Verrà infatti costruita la nuova sede degli uffici, che sostituirà quella attuale in via De Gasperi. L’edificio attuale ha bisogno di lavori ingenti: l’episodio più emblematico risale all’ottobre del 2018, quando ci fu un crollo del soffitto del quinto e ultimo piano dell’edificio. Nessuno fortunatamente era presente in quel momento: i dipendenti che lavoravano lì qualche mese prima erano stati trasferiti ai piani sottostanti a causa delle infiltrazioni che avevano provocato muffa e problemi all’impianto elettrico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

