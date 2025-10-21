Nuovi spogliatoi e rifacimento delle vasche a giugno 2026 al via i lavori di riqualificazione della piscina

Riminitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cattolica si prepara a rinnovare un altro fiore all’occhiello degli impianti sportivi della città. Si tratta della piscina e del complesso natatorio di via Francesca da Rimini su cui partiranno a giugno 2026 i lavori di riqualificazione che interesseranno sia gli spazi interni che le aree esterne. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Nuovi spogliatoi e torri dei fari rifatte. Lo stadio ora splende - Grande inaugurazione, quella tenutasi sabato, per gli spogliatoi al centro sportivo di San Giorgio di Piano nello stadio. Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Spogliatoi Rifacimento Vasche