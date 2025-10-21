Nuovi permessi per cure | dal 2026 10 ore retribuite in più

Tra poche settimane cambierà il modo di conciliare lavoro e cura: dal 1° gennaio 2026 arrivano ore in più di permesso retribuito per chi vive con patologie gravi e, già da quest’anno, un congedo fino a due anni tutela il posto di chi affronta terapie impegnative. Lo raccontiamo con chiarezza, dati alla mano e storie . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Nuovi permessi per cure: dal 2026 10 ore retribuite in più

Altre letture consigliate

Al vaglio delle forze dell’ordine, su segnalazione dei cittadini della zona, licenze e permessi. E il questore Solimene annuncia nuovi blitz #Pescara #Cronaca Vai su Facebook

Legge 104: cosa cambia nel 2026 e come accedere alle agevolazioni - Diritti, permessi e agevolazioni: le nuove tutele della Legge 104 per lavoratori e famiglie con disabilità dal 2026. Come scrive notizie.it

La Legge 104 cambia volto: più ore pagate e due anni di congedo - Dal 2026, cambiano le regole della tutela lavorativa per chi affronta malattie gravi o assiste familiari in difficoltà. Lo riporta iodonna.it