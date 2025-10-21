Nuovi permessi per cure | dal 2026 10 ore retribuite in più

Sbircialanotizia.it | 21 ott 2025

Tra poche settimane cambierà il modo di conciliare lavoro e cura: dal 1° gennaio 2026 arrivano ore in più di permesso retribuito per chi vive con patologie gravi e, già da quest’anno, un congedo fino a due anni tutela il posto di chi affronta terapie impegnative. Lo raccontiamo con chiarezza, dati alla mano e storie . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

