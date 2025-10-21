Nuovi orizzonti per la formazione tecnica | campus Its integrati con le imprese italiane nel cuore del Sudafrica

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato l’intenzione di rafforzare la cooperazione tra Italia e Sudafrica nel campo della formazione tecnica e professionale, a margine dell’incontro avvenuto a Skukuza con il ministro sudafricano dell’Istruzione Superiore e della Formazione, Buti Manamela. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

