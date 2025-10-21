Nuovi corsi Il Calam cerca spazi
Gli studenti del Calam hanno accolto ieri il sindaco Francesco Passerini e l’assessore Silvia Salamina per gli auguri di inizio anno scolastico. L’obiettivo era mostrare "l’interesse del Comune nell’aumentare l’offerta formativa, collaborando con le scuole" hanno detto dalla Giunta. La scuola professionale, dal 2024, accoglie nella sede di via Trivulzio il nuovo corso di operatore e tecnico della ristorazione, promosso dal Calam di Lodi. "Siamo al secondo anno del corso di ristorazione e il precedente è stato chiuso con grandi soddisfazioni – commenta la direttrice Marina Ratto –. I ragazzi sono stati bravissimi e hanno coinvolto la scuole in eventi e catering di banche e altre realtà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
