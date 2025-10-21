Nuovi cimeli al museo Byron I doni del cultore del poeta
Visita d’eccezione nei giorni scorsi ai Musei Byron e del Risorgimento. Ad ammirare le sale dedicate al grande poeta londinese è stato un suo concittadino: Geoffrey Bond. Per chi non lo conoscesse si tratta di un vero e proprio cultore di Lord Byron che ha stretto un rapporto d’eccezione con i Musei ravennati, donando diversi cimeli preziosi. Anche l’altro giorno è arrivato con la moglie Dianora e ha donato due busti datati 1830, realizzati in una famosa fabbrica di porcellana. Bond non è un mecenate qualsiasi: vive nella casa che fu di Lord Byron, nella Contea di Nottingham, a Londra, ne conserva molti cimeli e nel 2019, quando venne a sapere che a Ravenna si stava lavorando alla realizzazione di un museo dedicato al grande poeta inglese, decise di donarne una parte importante alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
