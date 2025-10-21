Nuovi alberi in città | prosegue il programma di rigenerazione del verde urbano
L'assessorato all’Ambiente del Comune di Foggia informa che è stata avviata la contrattualizzazione per eseguire lavori di messa a dimora di nuove alberature, con la contestuale rimozione delle ceppaie esistenti e l’esecuzione delle cure colturali necessarie a garantirne il corretto attecchimento. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Altre letture consigliate
Tg Prealpina: esplosione in casa, tre feriti #Origgio - Esplosione nella notte: tre feriti #BustoArsizio - Nuovo corso di laurea all'Insubria #Varesotto - Boom di vaccinazioni #Azzio - Settecento nuovi alberi dopo i lavori #Cultura - Premio Chiara, Longo conced - facebook.com Vai su Facebook
Nuovi alberi in città: prosegue il programma di rigenerazione del verde urbano - 760 euro senza iva rappresenta un’azione concreta per il ripristino e la valorizzazione del patrimonio arboreo cittadino ... Scrive foggiatoday.it