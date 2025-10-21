Nuovi alberi in città | prosegue il programma di rigenerazione del verde urbano

L'assessorato all’Ambiente del Comune di Foggia informa che è stata avviata la contrattualizzazione per eseguire lavori di messa a dimora di nuove alberature, con la contestuale rimozione delle ceppaie esistenti e l’esecuzione delle cure colturali necessarie a garantirne il corretto attecchimento. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

