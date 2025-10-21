Nuove regole sul pignoramento dei sussidi non pensionistici

A renderle note è l'Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Arezzo che illustra le novità recentemente introdotte dall'Inps e che rinnova il proprio impegno sul territorio per orientare i cittadini all'interno di una materia.

