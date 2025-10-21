Nuove prospettive per il paziente affetto da ipertrofia | congresso all’Hotel Torrione

Reggiotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 24 ottobre alle ore 13,30, allHotel Torrione, si terrà un importante corso di aggiornamento dal titolo “Nuove prospettive per il paziente affetto da IPB”. L’evento, organizzato dal Centro Urologico Europeo – C.Ur.E., è rivolto a medici chirurghi con l’obiettivo di approfondire le più recenti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

