Nuove ombre sul principe Andrea | i retroscena choc del caso Epstein nel libro postumo di Virginia Giuffre

Londra, 21 ottobre 2025 – Il nuovo libro ‘ Nobody’s Girl’, pubblicato postumo dopo la morte di Virginia Giuffre, riapre il dibattito attorno al principe Andrea e ai suoi legami con Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. La donna, che si è tolta la vita lo scorso aprile, aveva lasciato precise istruzioni affinché il volume venisse reso pubblico in caso di morte. ITV News ha ottenuto una copia in anteprima del memoir, che promette di rilanciare accuse da tempo al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria. Nobody’s Girl: il libro postumo di Virginia Giuffre. Nel testo, Giuffre ( morta suicida nei mesi scorsi) racconta nei dettagli la relazione con Epstein, Maxwell e il principe Andrea, sostenendo di essere stata coinvolta in rapporti sessuali con il reale britannico quando aveva 17 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nuove ombre sul principe Andrea: i retroscena choc del caso Epstein nel libro postumo di Virginia Giuffre

