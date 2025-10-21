Con l’arrivo di nuove flat tax per il 2026, andrà meglio delle attese la tassazione dei lavoratori dipendenti del settore privato in merito agli aumenti degli stipendi per i rinnovi contrattuali e i premi di produttività. Infatti, all’articolo 4 della bozza della legge di Bilancio 2026, recante le «Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio» sono riportate le condizioni di applicazione della tassazione anche per quanto concerne i premi e il lavoro svolto come straordinario o nei giorni festivi. Ecco, quindi, come funzionano le nuove flat tax e qual è la convenienza rispetto agli anni passati di imposta. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Nuove flat tax 2026: aumenti contrattuali 5 per cento, premi 1 per cento e straordinari 15 per cento