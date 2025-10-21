Nuove condotte a Marina Lavori di Acque in dirittura | Servizio più efficiente
Si è concluso l’intervento principale di Acque in via Ordine di Santo Stefano a Marina di Pisa, per il potenziamento del servizio idrico della frazione. I lavori, cominciati nel febbraio scorso, consistevano nella posa in opera di 1.200 metri di nuove condotte, che è terminata di recente con il nuovo tratto di acquedotto già messo in funzione dopo l’esito positivo dei collaudi. In questi giorni sono in corso, e proseguiranno nelle prossime settimane, le attività relative alla realizzazione dei nuovi allacci idrici. Si tratta di una fase graduale, durante la quale le singole utenze verranno progressivamente collegate alla nuova tubazione principale; durante queste operazioni, potranno verificarsi brevi e temporanee interruzioni dell’erogazione idrica, necessarie per consentire i collegamenti alla rete esistente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
EXCELSIOR, AD OTTOBRE ATTESE OLTRE 4.000 NUOVE ASSUNZIONI ? Il bollettino mensile basato sulle rilevazioni mensili del Sistema Informativo Excelsior, condotte da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, eviden - facebook.com Vai su Facebook
#Olbia, mercoledì 8 ottobre i tecnici di #Abbanoa effettueranno il collegamento delle nuove condotte realizzate in via Ariosto, via Pascoli e via Monti: previsti cali di pressione e temporanee interruzioni in tutto il Centro Storico e in Zona Bandinu dalle 8.15 alle 1 - X Vai su X
Abbanoa, completati i lavori nel rione Villanova a Cagliari - Oltre un chilometro di nuove condotte grazie a un investimento di 1,3 milioni di euro: manca soltanto il ripristino degli asfalti per la conclusione del maxi cantiere che Abbanoa ha portato avanti nel ... Segnala ansa.it
Cabras, nuove condotte nelle vie Enrico Fermi e Giacomo Matteotti - Nell’ambito dei lavori di efficientamento delle reti idriche nel Comune di Cabras, venerdì 12 settembre i tecnici di Abbanoa effettueranno il collegamento delle nuove condotte realizzate nelle vie ... Lo riporta unionesarda.it
“La nuova marina di Siracusa” prende forma, le immagini dello Sbarcadero - Le immagini dello Sbarcadero mostrano l'avanzamento dei lavori per la nuova marina di Siracusa, un progetto di grande valore. Lo riporta siracusanews.it