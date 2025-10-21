Nuove condotte a Marina Lavori di Acque in dirittura | Servizio più efficiente

Si è concluso l’intervento principale di Acque in via Ordine di Santo Stefano a Marina di Pisa, per il potenziamento del servizio idrico della frazione. I lavori, cominciati nel febbraio scorso, consistevano nella posa in opera di 1.200 metri di nuove condotte, che è terminata di recente con il nuovo tratto di acquedotto già messo in funzione dopo l’esito positivo dei collaudi. In questi giorni sono in corso, e proseguiranno nelle prossime settimane, le attività relative alla realizzazione dei nuovi allacci idrici. Si tratta di una fase graduale, durante la quale le singole utenze verranno progressivamente collegate alla nuova tubazione principale; durante queste operazioni, potranno verificarsi brevi e temporanee interruzioni dell’erogazione idrica, necessarie per consentire i collegamenti alla rete esistente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

