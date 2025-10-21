Nuova stagione per Chimica e cucina a Recco | a cena con Giuseppe Verdi
Forte del crescente successo riscontrato nelle otto precedenti edizioni, prende il via la nuova stagione di “Chimica & Cucina” presso il ristorante “Da ö Vittorio” a Recco. Il Prof. Riccardo Carlini, ideatore e relatore di tutte le conferenze, chimico con la cattedra di Chimica presso il Liceo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
