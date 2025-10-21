Nuova Sondrio | domani i sedicesimi di finale di Coppa Italia
Sedicesimi di finale domani per la Nuova Sondrio che alle 15 affronta in trasferta il Club Milano.Il camminoI biancazzurri valtellinesi si sono qualificati per questa gara battendo prima la Casatese Merate in trasferta con il punteggio di 2-1 e poi in casa per 9-8 il Breno ai calci di rigore. Dal. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
