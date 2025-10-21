Nuova Sondrio | domani i sedicesimi di finale di Coppa Italia
Sedicesimi di finale domani per la Nuova Sondrio che alle 15 affronta in trasferta il Club Milano.Il camminoI biancazzurri valtellinesi si sono qualificati per questa gara battendo prima la Casatese Merate in trasferta con il punteggio di 2-1 e poi in casa per 9-8 il Breno ai calci di rigore. Dal. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Altre letture consigliate
Nuovo vertice per il Gruppo Terziario Donna Unione CTS Sondrio ? La nuova presidente è Chiara Boffini GUARDA LA VIDEO INTERVISTA https://youtu.be/yQFM4tt3B2A?si=hIPDstvfqraYjB4j ? Due le vicepresidenti: Anna Del Curto e Cristina Tarabini - facebook.com Vai su Facebook
Serie D, domani i sedicesimi di Coppa Italia: c’è anche Ancona-Atletico Ascoli - La Serie D tornerà in campo domani pomeriggio per i sedicesimi di Coppa Italia e due sfide di campionato. Da veratv.it