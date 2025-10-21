Nuova ondata di cattivo tempo piovaschi alternati a raffiche di garbino

Forlitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un flusso di correnti umide occidentali al seguito della perturbazione che sta ancora attraversando martedì parte della nostra regione manterrà condizioni di variabilità fino a mercoledì, con frequenti annuvolamenti associati a locali piovaschi in mattinata e alternati a qualche schiarita in più. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

