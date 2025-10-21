Nuova Mercedes Classe A | nel 2028 arriva il nuovo modello

Ecco cosa sappiamo finora sul futuro della Mercedes?Benz Classe A. Sì, ci sono conferme che ci sarà un’erede un modello successivo, ma non è una sostituzione diretta identica alla Classe A attuale (hatchback). Cosa è confermato. La Classe A attuale verrà prodotta almeno fino al 2028, quindi non finirà subito.. Il marchio sta sviluppando la nuova piattaforma Mercedes Modular Architecture (MMA) che servirà come base per i futuri modelli compattientry-level, sia ibridi che elettrici.. L’erede è prevista per il 2028 e sarà probabilmente una crossover compatta multienergia (ibrida + elettrica) piuttosto che un semplice hatchback “Classe A nuova generazione”. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

