Nuova gradonata sul canale e banchine rinnovate | il porto di Riccione sta cambiando volto

Il porto canale di Riccione sta vivendo una trasformazione profonda. Un progetto di riqualificazione urbanistica e ambientale sta ridisegnando l’intero asse del porto, creando una passeggiata continua e accessibile che unisce il cuore della città al mare, tra verde, sostenibilità e nuovi spazi di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

