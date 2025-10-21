Nuova giunta | che duello sull?Agricoltura Acquaroli stoppa Carloni La Lega vuole per sé la pesante delega ma FdI respinge la richiesta
ANCONA - L?ultimo miglio è sempre il più lungo. Quello che porta all?ottavo piano di Palazzo Raffaello sta diventando infinito. E dire che quel cubo di Rubik chiamato. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
CNA lancia l’allarme: "Esaurite le risorse del Fondo di Solidarietà, cresce il rischio licenziamenti". Paradisi e Bordoni chiedono alla nuova Giunta regionale interventi per modernizzare le imprese e aprire nuovi mercati. Vai su Facebook
Attesa per la proclamazione degli eletti, ma occhi puntati sulle manovre per la nuova giunta https://rainews.it/tgr/calabria/video/2025/10/eletti-consiglioregionale-tridico-occhiuto-gallo-pietrapaolo--ab0bdbcc-1fcd-4c25-afd0-c0ef8396b1a4.html?wt_mc=2.www.t - X Vai su X
Nuova giunta: che duello sull’Agricoltura, Acquaroli stoppa Carloni. La Lega vuole per sé la pesante delega, ma FdI respinge la richiesta - Quello che porta all’ottavo piano di Palazzo Raffaello sta diventando infinito. Scrive corriereadriatico.it
Nuova giunta della Regione Marche: spunta Consoli per Forza Italia, Pasqui verso la guida del Consiglio - Ancona, 2 ottobre 2025 – Fosse una squadra di calcio, mister Francesco Acquaroli schiererebbe il sestetto della nuova giunta regionale col classico schema 3- Secondo ilrestodelcarlino.it