Nuova edizione di Al centro della musica

21 ott 2025

“Al centro della musica” giunge alla sua sedicesima edizione. Il consueto concorso musicale ha lo scopo di scoprire i talenti vocali della città di Arezzo: sabato 25 ottobre dalle 21, il circolo di Santa Firmina ospiterà l’evento che vedrà protagonisti 7 concorrenti che si alterneranno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

