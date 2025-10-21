Nuova edizione di Al centro della musica
“Al centro della musica” giunge alla sua sedicesima edizione. Il consueto concorso musicale ha lo scopo di scoprire i talenti vocali della città di Arezzo: sabato 25 ottobre dalle 21, il circolo di Santa Firmina ospiterà l’evento che vedrà protagonisti 7 concorrenti che si alterneranno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
Con la Lombardia in testa per numero di premiati, seguita dal Lazio, ecco tutti i locali che hanno ottenuto le Tre Forchette del Gambero Rosso, massimo riconoscimento, nella nuova edizione della guida Ristoranti d'Italia - facebook.com Vai su Facebook
Al via la nuova edizione del programma Making Links Scholarship La deadline per le candidature è domenica 19 ottobre Info - X Vai su X
Quindici anni di musica senza confini: presentata la nuova edizione del festival “La voce di ogni strumento" - Nove concerti tra novembre 2025 e giugno 2026, ospitati nelle caserme militari e in alcuni dei luoghi più suggestivi della provincia di Grosseto. Lo riporta corrieredimaremma.it
Sabato al Borgo: musica, arte, tradizioni e sapori nel cuore del centro storico di Campobasso - A Campobasso nella serata di sabato 11 ottobre ci sarà “Sabato al Borgo”, in programma dalle 17 alle 24 con una serie di attività ... Si legge su primonumero.it
“Triplo Sound Festival: un’energia nuova per Orvieto Centro, tra musica, comunità e inclusione” - Succede quando la cultura smette di essere vetrina e torna a ... orvietosi.it scrive