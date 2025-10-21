Numeri e prospettive che indignano Turetta libero a 48 anni anche senza appello E tra 9 potrà già uscire coi permessi
Il destino giudiziario di Filippo Turetta e le scadenze dell’ergastolo “ordinario” continuano a generare profondo sconcerto nell’opinione pubblica. Nonostante la condanna al massimo della pena al termine del processo di primo grado, i meccanismi di legge lasciano aperta una prospettiva inquietante: l’ex fidanzato di Giulia Cecchettin e omicida reo confesso, oggi ventitreenne, potrebbe beneficiare dei primi permessi premio già tra soli dieci anni, e in base alla normativa vigente, potrebbe ritornare a essere un uomo libero, con la liberazione condizionale, all’età di 48 anni (se non prima). Una prospettiva che, alla luce della gravità e della brutalità del delitto commesso, fa indignare chi crede e vorrebbe vedere applicata – specie in certi casi – la certezza della pena. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
