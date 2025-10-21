Nubifragio tra Carrara e Massa | scuole chiuse Carrione sorvegliato speciale Salvata una famiglia a Fossone

Periodicodaily.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un violento nubifragio ha colpito la costa apuana nella notte e nelle prime ore del mattino. Carrara e Massa segnalano allagamenti diffusi in sottopassi, strade a bassa quota e scantinati, con innalzamento dei corsi d’acqua e attenzione massima sul fiume Carrione. Per precauzione, i Comuni hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

nubifragio tra carrara e massa scuole chiuse carrione sorvegliato speciale salvata una famiglia a fossone

© Periodicodaily.com - Nubifragio tra Carrara e Massa: scuole chiuse, Carrione sorvegliato speciale. Salvata una famiglia a Fossone

Contenuti che potrebbero interessarti

nubifragio carrara massa scuoleNubifragio a Carrara e Massa, strade come fiumi e scuole chiuse: "Attenzione negli spostamenti" - Allagamenti e disagi in tutta la provincia, colpita nella notte da una violenta ondata di maltempo. Da today.it

nubifragio carrara massa scuoleMaltempo in Toscana, nubifragio a Carrara: allagamenti e scuole chiuse - La Toscana colpita dal maltempo nella mattinata di oggi, martedì 21 ottobre. msn.com scrive

nubifragio carrara massa scuoleNubifragio si abbatte sull'alta Toscana - CARRARA: Scuole chiuse e ordinanze dei sindaci emesse in via d'urgenza per preservare l'incolumità dei cittadini. Scrive toscanamedianews.it

Cerca Video su questo argomento: Nubifragio Carrara Massa Scuole