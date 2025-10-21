Un violento nubifragio ha colpito la costa apuana nella notte e nelle prime ore del mattino. Carrara e Massa segnalano allagamenti diffusi in sottopassi, strade a bassa quota e scantinati, con innalzamento dei corsi d’acqua e attenzione massima sul fiume Carrione. Per precauzione, i Comuni hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Nubifragio tra Carrara e Massa: scuole chiuse, Carrione sorvegliato speciale. Salvata una famiglia a Fossone