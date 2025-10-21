Nubifragio tra Carrara e Massa | scuole chiuse Carrione sorvegliato speciale Salvata una famiglia a Fossone
Un violento nubifragio ha colpito la costa apuana nella notte e nelle prime ore del mattino. Carrara e Massa segnalano allagamenti diffusi in sottopassi, strade a bassa quota e scantinati, con innalzamento dei corsi d’acqua e attenzione massima sul fiume Carrione. Per precauzione, i Comuni hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Maltempo in Toscana, nubifragio a Carrara. Allagamenti e scuole chiuse - X Vai su X
Maltempo - Nubifragio a Carrara, scuole chiuse e il fiume fa paura - facebook.com Vai su Facebook
Nubifragio a Carrara e Massa, strade come fiumi e scuole chiuse: "Attenzione negli spostamenti" - Allagamenti e disagi in tutta la provincia, colpita nella notte da una violenta ondata di maltempo. Da today.it
Maltempo in Toscana, nubifragio a Carrara: allagamenti e scuole chiuse - La Toscana colpita dal maltempo nella mattinata di oggi, martedì 21 ottobre. msn.com scrive
Nubifragio si abbatte sull'alta Toscana - CARRARA: Scuole chiuse e ordinanze dei sindaci emesse in via d'urgenza per preservare l'incolumità dei cittadini. Scrive toscanamedianews.it