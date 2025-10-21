Nubifragio in Alta Versilia allagamenti e frane | la situazione

Viareggio, 21 ottobre 2025 – Il maltempo che ha colpito la provincia di Massa Carrara ha creato problemi e disagi anche in Alta Versilia. La zona più colpita è stata quella del comune di Seravezza dove il pluviometro della frazione di Azzano ha registrato in 24 ore 167 mm di pioggia. "Dalle prime ore di stamani - si legge in una nota del Comune - è scattato il monitoraggio del territorio, da parte delle associazioni di volontariato, dei tecnici comunali e della polizia municipale per verificare eventuali situazioni di pericolo e disagio. E' stata cosi' prontamente rimossa una frana che aveva interessato la viabilità per Basati, cosi' come si e' intervenuti per la rimozione di materiale che ostruiva diversi tratti della strada per Azzano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nubifragio in Alta Versilia, allagamenti e frane: la situazione

