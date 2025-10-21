Nubifragio a Carrara cantine e sottopassi allagati | 131 millimetri di pioggia in sei ore – Video

Una forte perturbazione ha colpito nella notte l’area Apuana, provocando gravi disagi nei comuni di Carrara e Massa. Le intense precipitazioni, concentrate soprattutto nelle prime ore del mattino, hanno causato allagamenti diffusi, con particolare criticità nei sottopassi e in diverse zone periferiche. Per motivi di sicurezza, le amministrazioni comunali i Massa e Carrara hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di oggi, martedì 21 ottobre. Massima attenzione è riservata al fiume Carrione, il cui livello è in costante aumento. Le autorità temono una possibile esondazione a causa delle piogge torrenziali: la Protezione civile è sul posto e monitora senza sosta il corso d’acqua. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nubifragio a Carrara, cantine e sottopassi allagati: “131 millimetri di pioggia in sei ore” – Video

