Nove mesi con pena sospesa per il furto al Planet Win di Atripalda

Avellinotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una condanna a nove mesi di reclusione, con pena sospesa, è stata pronunciata dal giudice monocratico Pierpaolo Calabrese nei confronti di Antonio Romagnuolo, 58 anni, già detenuto per altra causa, e Sabato Ferrante, 28 anni, sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.I due. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

