Novak Djokovic ha annunciato ufficialmente che non prenderà parte all’imminente Masters 1000 di Parigi 2025, in programma dal 27 ottobre al 2 novembre in una nuova location. Il torneo parigino si trasferisce infatti quest’anno da Bercy al veloce indoor dell’Arena La Defense, che si appresta ad ospitare l’ultimo grande appuntamento in calendario prima delle ATP Finals di Torino. Il fuoriclasse serbo, che aveva già fatto intendere la sua scelta nelle scorse settimane, ha confermato oggi il suo forfait per Parigi a maggior ragione dopo il ritiro per problemi fisici nel corso della recente finale 3°4° posto al Six Kings Slam di Riad. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Novak Djokovic si cancella dal Masters 1000 di Parigi. Restano in dubbio le ATP Finals