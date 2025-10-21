Nottingham Forest-Porto Europa League 23-10-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Padroni di casa in crisi profonda
Non c’è pace per il Nottingham Forest: dopo la splendida stagione scorsa, in questa annata i Reds stanno trovando enormi difficoltà, probabilmente derivanti dalle divergenze tra la proprietà e l’ottimo Nuno Espirito Santo, allontanato dopo aver fatto un capolavoro. Il sostituto, l’ex tecnico del Tottenham Postecoglu, è durato molto poco: la sconfitta di sabato col . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Gli allenatori senza panchina: Sean Dyche ufficiale al Nottingham Forest #SkySport #SkyCalciomercato - X Vai su X
Dyche pronto a tornare a casa: sarà il nuovo allenatore del Nottingham Forest (Times) A Nottingham vince l'operazione nostalgia con un tecnico cresciuto nel vivaio (e con un gioco del tutto opposto a quello di Postecoglou). https://www.ilnapolista.it/2025/10/d - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Nottingham-Porto 23 Ottobre: caos totale in casa Forest - Porto, in programma giovedì 23 ottobre alle 21:00 per la UEFA Europa League: scopri le sfide di una squadra inglese in crisi contro un Porto in piena f ... bottadiculo.it scrive
Dyche pronto a tornare a casa: sarà il nuovo allenatore del Nottingham Forest (Times) - Sean Dyche pronto a tornare a casa: sarà il nuovo allenatore del Nottingham Forest. Riporta ilnapolista.it
Nottingham Forest-Postecoglou è già finita: ufficiale - 3 interno contro il Chelsea, ottava di Premier League 2025/26, il Nottingham Forest comunica l'esonero di Ange Postecoglou. Secondo europacalcio.it