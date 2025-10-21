Nottingham Forest: Sean Dyche è il nuovo allenatore, obiettivo salvezza. Dopo il no di Mancini, ecco il nuovo tecnico degli inglesi Il Nottingham Forest apre un nuovo capitolo della propria storia affidandosi a Sean Dyche. Dopo l’esonero di Ange Postecoglou, il club inglese ha ufficializzato l’arrivo dell’ex tecnico dell’Everton, che avrà il compito di rilanciare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Nottingham Forest, niente Mancini in panchina: il club inglese ha ufficializzato il nuovo allenatore. I motivi della scelta e l’obiettivo da raggiungere