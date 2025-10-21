Nottingham Forest niente Mancini in panchina | il club inglese ha ufficializzato il nuovo allenatore I motivi della scelta e l’obiettivo da raggiungere
Nottingham Forest: Sean Dyche è il nuovo allenatore, obiettivo salvezza. Dopo il no di Mancini, ecco il nuovo tecnico degli inglesi Il Nottingham Forest apre un nuovo capitolo della propria storia affidandosi a Sean Dyche. Dopo l’esonero di Ange Postecoglou, il club inglese ha ufficializzato l’arrivo dell’ex tecnico dell’Everton, che avrà il compito di rilanciare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dyche pronto a tornare a casa: sarà il nuovo allenatore del Nottingham Forest (Times) A Nottingham vince l'operazione nostalgia con un tecnico cresciuto nel vivaio (e con un gioco del tutto opposto a quello di Postecoglou). https://www.ilnapolista.it/2025/10/d - facebook.com Vai su Facebook
MERCATO - Nottingham Forest, salgono le quotazioni di Marco Silva https://ift.tt/SmJHBuL - X Vai su X
Roberto Mancini vicino alla panchina del Nottingham Forest: contatto, dopo l’esonero di Postecoglou - Roberto Mancini è stato contattato dal Nottingham Forest dopo l'esonero di Ange Postecoglou a seguito della sconfitta casalinga per 3- fanpage.it scrive
Nottingham Forest, Mancini tra i candidati per la panchina. Dyche la pista forte - La pista più forte è quella che porta al nome di Sean Dyche, ex allenatore dell’Everton. Segnala sport.sky.it
Mancini Juve: Moretto riapre la pista per la panchina bianconera? Cosa filtra, con il tecnico italiano contattato da un altro club in queste ore…Ultimissime - Mancini Juve: Matteo Moretto riapre la pista per la panchina della Vecchia Signora? Da juventusnews24.com