Sondrio, 21 ottobre 2025 – “A quell’ora il rischio va messo in conto e noi autisti abbiamo paura. Di una coltellata, di una bottigliata che potrebbe colpirci e far finire l’intero mezzo e chi c’è a bordo in una scarpata, di ciò che potrebbe capitare a chi ha pagato il biglietto”. Claudio Porta, segretario provinciale della Fit Cisl Sondri o, parla di qualcosa con cui fa i conti quotidianamente. “Prima o poi sarebbe accaduto. Gli autisti stessi che si sono alternati negli ultimi weekend raccontano che a bordo di quella corsa sostitutiva del treno, la 2811A che parte ogni giorno alle 3.44 da Sondrio alla volta di Lecco, effettuando tutte le fermate, nella notte tra il sabato e la domenica salivano giovani un po’ troppo su di giri”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Notti di follia sui pullman, la rabbia degli autisti: “Rischiamo di tutto, ora abbiamo paura”