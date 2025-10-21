Notte fonda per il Napoli che crolla in Olanda | vince il Psv Eindhoven 6-2
Il Napoli perde 4-1 in trasferta contro il Psv Eindhoven, nella sfida valida per la terza giornata di Champions League. Serata da incubo per i campioni d'Italia, alla peggiore prestazione da quando Antonio Conte siede sulla panchina azzurra. Sono gli azzurri a passare in vantaggio al 31' con un colpo di testa di Scott McTominay. Al 35' il pareggio del Psv arriva grazie all'autorete di Buongiorno, che nel tentativo di rinviare, sorprende Milinkovic-Savic. L'episodio cambia la partita e prima della fine del primo tempo gli olandesi trovano il 2-1 con Saibari. Nella ripresa il Napoli non reagisce e subisce il terzo gol con l'ex Parma, Denis Man. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
