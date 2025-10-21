Notte e alba sotto l’acqua a Carrara | tanti danni il bilancio dell’ondata di maltempo

CARRARA – Carrara traccia il bilancio di un’alba di maltempo. Ed è pesante, per l’intensità della pioggia e per i danni arrecati. Tra la tarda serata ieri (20 ottobre) e questa mattina il territorio di Carrara è stato interessato da una forte perturbazione. Complessivamente sono cascati in media 150 millimetri di pioggia con punte di ben 252 registrati dalla stazione meteo di Colonnata. Nelle prime ore del mattino a preoccupare è stato soprattutto i l torrente Carrione che ha raggiunto il livello di guardia nel centro storico. La protezione civile del Comune di Carrara ha seguito passo passo l’evolversi della situazione e poco dopo le 5 è stato mandato un messaggio telefonico ai residenti invitandoli ad adottare tutte le misure di autoprotezione necessarie e a prestare la massima attenzione in caso di esondazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it