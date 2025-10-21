Notte di fuoco cinque auto incendiate Anche quella in uso a un’agente di polizia locale

LECCE - Una serie di incendi notturni ha interessato diverse località del Salento nelle prime ore di questa mattina, vedendo impegnati i vigili del fuoco in più interventi per domare le fiamme che hanno distrutto o danneggiato diverse autovetture.Il primo allarme è scattato a Tricase intorno alle. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

