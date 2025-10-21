Notte di follia a Eindhoven il racconto del tifoso | Arrestati solo per una birra

Una trasferta europea trasformata in un incubo. Per quasi 200 tifosi del Napoli, la vigilia di PSV-Napoli è stata un calvario: fermati in massa dalla polizia olandese, interrogati e infine espulsi con foglio di via. Mentre la versione ufficiale parla di “prevenzione”, le testimonianze dirette e le denunce legali dipingono il quadro di un abuso di potere che è diventato un caso diplomatico. Cosa è successo esattamente ai tifosi del Napoli a Eindhoven?. Secondo il racconto di Fabio, uno dei tifosi fermati, un gruppo di circa 180 persone è stato circondato dalla polizia in un parcheggio. Nonostante non avessero commesso alcun reato o danneggiamento, sono stati tutti perquisiti, identificati e poi “deportati” in un ufficio di polizia locale. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

