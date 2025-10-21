Bergamo. Sabato 25 ottobre alle 16 all’Auditorium “Lucio Parenzan” dell’Ospedale di Bergamo si terrà il concerto “Note di vita”, a sostegno della Cardiologia pediatrica dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L’iniziativa è organizzata dall’associazione “ La Musica del Cuore ”, fondata da Giorgia Testa, attrice e cantante, nata agli allora Ospedali Riuniti di Bergamo con una cardiopatia congenita, in collaborazione con “ Gli Amici di Bergamo del Festival Pianistico Internazionale ”, punto di riferimento della musica classica di alta qualità nella città di Bergamo e grazie al contributo di Fondazione della Comunità Bergamasca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - “Note di Vita”, concerto a sostegno della Cardiologia Pediatrica del Papa Giovanni