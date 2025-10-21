nord sud invest a gorizia presente anche il consorzio asi con il presidente vessichelli

Tempo di lettura: 3 minuti La III edizione di Nord Sud Invest si è tenuta ieri, 20 ottobre a Gorizia, per dibattere sul seguente tema: “La rete dei Consorzi Industriali: innovazione e sostenibilità per la crescita del Paese”. Il Consorzio Asi di Benevento con il Presidente Domenico Vessichelli è stato presente al Convegno che si è tradotto in un momento di confronto concreto per delineare le nuove direttrici di sviluppo economico, infrastrutturale e ambientale del Paese, valorizzando il ruolo dei Consorzi industriali come motori di innovazione, competitività e coesione territoriale. Il focus che ha visto protagonista Vessichelli è stato moderato dal giornalista de “Il Sole 24 Ore” Sebastiano Barisoni ed ha offerto l’occasione per discutere dei Consorzi Industriali e della “Transizione Energetica”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

