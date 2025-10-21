Nord Stream arrestato a Rimini mentre era in vacanza | nuova udienza La difesa | Atti di guerra non reati

Si terrà giovedì, 23 ottobre, all’aula bunker del carcere della Dozza, l’udienza davanti alla Corte d’Appello di Bologna per la richiesta di consegna dell’ex capitano dell’esercito ucraino, Serhii Kuznietsov alla Germania, perché ritenuto tra i responsabili del sabotaggio al Nord Stream, avvenuto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Sabotaggio ai gasdotti Nord Stream, arrestato in Italia un sospettato ucraino - È stato arrestato in provincia di Rimini – dove era in vacanza con la famiglia – un cittadino ucraino, sospettato di aver preso parte nel 2022 alle operazioni di sabotaggio dei gasdotti Nord Stream

