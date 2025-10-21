Nonnino terribile a 78 anni finisce ai domiciliari per violenza e minaccia a pubblico ufficiale
Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Ceprano, in provincia di Frosinone, hanno dato esecuzione a un importante provvedimento giudiziario. Si tratta dell'applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare", emesso dall'Ufficio di Sorveglianza di Roma, a. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
? #Torino - Incidente terribile. Un bimbo di soli tre mesi è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto con il passeggino nel fiume Dora Riparia, all’altezza di lungo Dora Firenze, di fronte al Campus Einaudi. Secondo quanto riportato, il passeggino sarebb - facebook.com Vai su Facebook