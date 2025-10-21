Nonna da record | 83enne si lancia con il bungee jumping
Non è mai troppo tardi per vivere un’emozione estrema. Un’83enne britannica ha attraversato mezzo mondo per lanciarsi dal punto di bungee jumping più alto dell’India, a Rishikesh. A raccontare l’impresa è stato il profilo Instagram ufficiale del Bungee Jumping di Rishikesh, che ha pubblicato il video del lancio: “Restate folli, restate giovani”, si legge nella didascalia. Le immagini hanno fatto il giro del web in poche ore, raccogliendo migliaia di like e commenti di ammirazione per il coraggio e lo spirito libero della donna. Il video mostra l’83enne affrontare il salto con un sorriso emozionato, dimostrando che l’età non è mai un limite quando si tratta di sfidare se stessi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
