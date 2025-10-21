Non solo Rania La nuora Rajwa è la nuova icona reale che unisce tradizione diplomazia e stile impeccabile

N el panorama Royal internazionale, una nuova figura sta attirando l’attenzione di fotografi e fashion editor: Rajwa Al Hussein di Giordania, 31 anni, la giovane nuora della regina Rania, che ne sembra raccogliere il testimone in fatto di eleganza e modernità. Rania di Giordania in rosso, la nuora Rajwa in nero: un’accoppiata royal super chic X Leggi anche › Il royal look del giorno. Rajwa al Saif (la futura regina di Giordania), stesso stile di Kate Middleton Architetta di formazione, di origini saudite e oggi moglie del principe ereditario Hussein, con il quale ha avuto una figlia, Iman, nata ad agosto 2024, Rajwa sta rapidamente imponendosi come una delle reali più interessanti della sua generazione, e non solo per il suo ruolo istituzionale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

