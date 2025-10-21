Non solo Rania La nuora Rajwa è la nuova icona reale che unisce tradizione diplomazia e stile impeccabile
N el panorama Royal internazionale, una nuova figura sta attirando l’attenzione di fotografi e fashion editor: Rajwa Al Hussein di Giordania, 31 anni, la giovane nuora della regina Rania, che ne sembra raccogliere il testimone in fatto di eleganza e modernità. Rania di Giordania in rosso, la nuora Rajwa in nero: un’accoppiata royal super chic X Leggi anche › Il royal look del giorno. Rajwa al Saif (la futura regina di Giordania), stesso stile di Kate Middleton Architetta di formazione, di origini saudite e oggi moglie del principe ereditario Hussein, con il quale ha avuto una figlia, Iman, nata ad agosto 2024, Rajwa sta rapidamente imponendosi come una delle reali più interessanti della sua generazione, e non solo per il suo ruolo istituzionale. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche questi approfondimenti
Rajwa di Giordania sostituisce Rania e fa girare la testa a Emmanuel Macron - Rajwa di Giordania nel suo primo viaggio di Stato in Europa conquista la Francia e affascina Emmanuel Macron con un abito sensazionale: pura eleganza. Scrive dilei.it
Rania di Giordania, la nuora Rajwa segue le sue orme, il meraviglioso abito ocra - Rajwa di Giordania è la moglie dell’erede al trono hashemita, il Principe Hussein, e come la suocera Rania di Giordania ha già dimostrato di avere la stoffa da Regina, soprattutto in fatto di stile. Riporta dilei.it
Rajwa di Giordania, il primo viaggio ufficiale in Europa: Rania manda avanti la nuora - La principessa Rajwa di Giordania, moglie del principe Hussein, per la prima volta è arrivata in Europa in viaggio ufficiale ... Scrive msn.com