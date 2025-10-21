Non solo Louvre | un secolo di furti perfetti in cui la realtà ha superato l’immaginazione

Parigi, ottobre 2025. Settimana d’autunno, pioggia leggera, turisti in fila davanti a un cancello chiuso. Sette minuti, sette uomini, sette gilet da operai. E’ bastato questo per beffare il museo più sorvegliato del mondo. Un colpo d’epoca, già destinato alla leggenda. Il furto del secolo, dicono i giornali. Ma non è il primo. Ogni epoca ha il suo Louvre, il suo colpo perfetto, il suo genio del male. Cambiano i mezzi, non la fantasia. Il primo a dimostrare che il genio umano vale più di qualunque allarme fu un decoratore italiano: Vincenzo Peruggia, 1911. Entrò al Louvre in camice bianco, come un impiegato qualsiasi, staccò la Gioconda dalla parete e la infilò sotto il cappotto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Non solo Louvre: un secolo di furti perfetti in cui la realtà ha superato l’immaginazione

