Non solo il Louvre nel mirino dei ladri cinese arrestata per furto al Museo di storia naturale di Parigi

Tgcom24.mediaset.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcune pepite d'oro di un valore stimato a 1,5 milioni di euro erano sparite dall'esposizione a settembre. Svolta nelle indagini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

non solo il louvre nel mirino dei ladri cinese arrestata per furto al museo di storia naturale di parigi

© Tgcom24.mediaset.it - Non solo il Louvre nel mirino dei ladri, cinese arrestata per furto al Museo di storia naturale di Parigi

Approfondisci con queste news

Non solo il Louvre nel mirino dei ladri, cinese arrestata per furto al Museo di storia naturale - Pepite d'oro da 1,5 milioni di euro erano sparite dall'esposizione del Museo nazionale di Storia naturale di Parigi a settembre. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Louvre Mirino Ladri Cinese