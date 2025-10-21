Non solo il Louvre nel mirino dei ladri cinese arrestata per furto al Museo di storia naturale di Parigi
Alcune pepite d'oro di un valore stimato a 1,5 milioni di euro erano sparite dall'esposizione a settembre. Svolta nelle indagini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Non solo il Louvre nel mirino dei ladri, cinese arrestata per furto al Museo di storia naturale - Pepite d'oro da 1,5 milioni di euro erano sparite dall'esposizione del Museo nazionale di Storia naturale di Parigi a settembre. Si legge su msn.com